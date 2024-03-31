На території ліцею на Київщині облаштували сучасне укриття подвійного призначення

У місті Українка на Київщині з'явилось сучасне укриття подвійного призначення для школярів. Його облаштували на території Академічного ліцею № 2.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Будівництво об'єкта тривало 8 місяців, роботи профінансували за кошти з міського бюджету. Загальна площа укриття – 667 кв.м, воно розраховане на 782 людини.

Укриття під час освітнього процесу буде використовуватися як споруда цивільного захисту для учнів та працівників закладу освіти. У позашкільний час у разі небезпеки ним можуть користуватися і інші мешканці. У мирний час об’єкт стане спортивним комплексом.

Сховище повністю облаштоване з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення.

На даху укриття облаштували багатофункціональний спортивний майданчик для занять волейболом та баскетболом.

Раніше ми писали, що на Співочому полі облаштують сучасне інклюзивне укриття.

Фото: КОВА