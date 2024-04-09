На Гоголівській запрацювала кав’ярня Cofi

На вулиці Гоголівській у Києві почала роботу кав’ярня Cofi від засновника кондитерської Gretskiy й Mono Coffee Тараса Кобзаренка.

Про це пише The Village Україна.

“Кавʼярня третьої хвилі, але без снобізму. Ми про дружній вайб і людей”, — коментують у команді.

В асортименті кав'ярні представлені традиційні кавові напої та фільтр-кава, зроблена методами V60 і Clever. Окрім цього, у закладі активно популяризують культуру споживання спешелті-какао. Клієнти мають змогу купити дріп-каву для домашнього вживання, а також кавові зерна для еспресо чи фільтр-кави від таких брендів, як Flames, Penyora та Kolo.

Серед їжі пропонують сендвічі, випічку й десерти, зокрема брауні, паштейші, трубочки і тарти.

Ціни: еспресо — 50 грн, доппіо — 60 грн, капучіно — 60 грн, фільтр — 60 грн, V60 або Clever — 95 грн, какао — 60 грн, какао Ander —150 грн, масала — 90 грн, матча лате — 95 грн, сендвіч — 150 грн, брауні — 80 грн, паштейш — 65 грн, трубочка — 70 грн, тарт — 110 грн

Адреса: вул. Гоголівська, 49

Режим роботи: щодня з 8:00 до 20:00