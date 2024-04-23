Кияни просять перекрити вікна станції фунікулера захисною сіткою — петиція

На сайті електронних петицій Київської міськради з’явилося звернення з проханням зробити фунікулер у Києві більш безпечним.

Авторка петиції зазначає, що подібних заходів слід вжити після трагічного випадку на станції фунікулера, коли 16-річного підлітка Максима Матерухіна під час сварки штовхнули на скло, через що той отримав смертельну рану шиї.

Вона пропонує відгородити захисною металічною сіткою вікна на фунікулері, або встановити скло, яке важко розбити.

“Небезпечні місця на фунікулері, а особливо вікна, повинні бути відгороджені або перекриті якоюсь захисною металічною сіткою, або відгорожею, або мають бути встановлені склопакети, які не так просто розбити” — йдеться у тексті петиції.

Підтримати петицію можна за посиланням . Для того, щоб ініціативу розглянула міська влада, петиція має зібрати 6 тисяч підписів.

Фото: з відкритих джерел