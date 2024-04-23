Купівля однокімнатної квартири в Києві дорівнює 17 рокам оренди — дослідження

Український маркетплейс нерухомості Dim.Ria і платформа пошуку психотерапевтів Rozmova провели спільне дослідження , щоб виявити, як змінився ринок нерухомості в Україні.

У межах дослідження порахували ціну однокімнатної квартири в обласних центрах України у роках оренди. У результаті, у Києві сума придбання однокімнатної квартири буде дорівнювати 17 рокам оренди, у Львові — 16 рокам оренди, а в Чернівцях, Одесі та Сумах — 20 рокам оренди. Найменше збирати на квартиру доведеться у Запоріжжі, там на це піде 9 років.

З 2023 року в Київській області (без врахування Києва) динаміка вартості оренди збільшилася на 38%, у Києві — на 36%, у Одесі та Дніпрі — на 12%.

Аналізуючи середню вартість нерухомості у Києві, за основу дослідження брали оголошення до 30 000 грн. Найдешевший район у Києві — Деснянський. Оренда однокімнатної квартири там коштує 9 223 грн на місяць. У найдорожчому Печерському районі середня вартість “однушки” складає вже 25 367 грн.

Аналітики Dim.Ria визначили, що майже третина (27%) усіх шукачів житла в оренду — це люди 35-44 років. Кожен п’ятий орендар (20%) має 25-34 роки. Ще 17% тих, хто хоче зняти житло — молодь 18-24 років.

Фото: з відкритих джерел