У садибі Горбунової відновили будівельні роботи попри відсутність дозволів

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Наталія Габрух
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У Києві в садибі Горбунової на вулиці Алли Тарасової, 6 та 6-Б, відновили будівельні роботи.

Про це пише громадська організація “Мапа Реновації”.

Нещодавно роботи тут активізувалися, а навколо будівель зʼявився паркан. Паспорт обʼєкту відсутній, кажуть активісти.

Садиба Горбунової входить до Центрального історичного ареалу міста Києва, а також до буферної зони обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Це означає, що усі будівельні роботи мають погоджуватися профільними відомствами — Міністерством культури та Департаментом охорони культурної спадщини. Але ДОКС повідомив, що жодних дозволів на роботи не надавав.

“Усі приміщення в обох будівлях належать ТОВ “Віала” та повʼязаному з ним ТОВ “Анемон-А”. Втім, договір оренди на земельні ділянки ними не укладено. На сьогодні також відомо про дві декларації початку будівельних робіт — а саме реконструкції будівель під готельно-торгівельно-офісний комплекс (у 2011 та 2014). Замовник — усе та сама Віала, генеральний підрядник — ТОВ ”Прометей-Сяйво”. Усі три ТОВ так чи інакше повʼязані з сестрами Балясними”, — коментують у громадській організації.

Фото: “Мапа Реновації”

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Опубліковано: 23 квітня 2024
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