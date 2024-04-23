У КМДА виступили проти демонтажу колишньої Арки дружби народів у Києві

Директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова виступила проти демонтажу колишньої Арки дружби народів у Києві. Вона вважає таке рішення поспішним, а знесення об’єкту — небезпечним.

Про це вона розповіла у коментарі “Суспільному”.

Соловйова нагадала, що у 2022 році Київська міська адміністрація змінила назву Арки дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відтак, департамент підготував відповідну облікову документацію та передав її до Міністерства культури.

Але міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти пам'яткоохоронний статус із пам'ятки — тепер відомство хоче, щоб КМДА проводила демонтаж.

Однак, за словами Марини Соловйової, КМДА і її департамент не погоджуються з таким рішенням.

“Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність”, — додає вона.

Крім того, Соловйова сказала, що демонтаж арки може бути небезпечним, адже частини цієї пам'ятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Тому демонтаж об'єкта — дуже важкий, дорогий і небезпечний.

Натомість посадовиця вважає, що потрібно провести публічні обговорення, оскільки переосмислення ідеї та долі памʼятки мають визначати кияни.

Фото: з відкритих джерел