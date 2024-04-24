Кияни закликають владу захистити Китаїв від забудови – петиція

Кияни вимагають від влади зберегти від забудови Китаївський археологічний комплекс.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради.

Авторка петиції Марина Коваленко пропонує розширити межі Національного природного парку “Голосіївський” на територію Китаївського археологічного комплексу включно з урочищами Самбурки та Болгарське.

“Ці урочища безпосередньо межують з парком та є єдиною віссю історико-культурного розвитку цієї території”, – йдеться у петиції.

Розширення меж НПП “Голосіївський” з включенням урочищ Китаїв, Самбурки та Болгарське у 2020 році погодило Міндовкілля. Таке вдале рішення дозволить зберегти і археологію і природу одночасно, зазначила авторка звернення.

Частину Китаївського археологічного комплексу, а саме ділянку, на якій було поселення, Київрада передала в оренду під забудову. Марина Коваленко закликає київську владу не продовжувати договори оренди (15-річні договори закінчуються 30 липня 2024 року) та погодити передачі цих земельних ділянок НПП "Голосіївський".

Нині Офіс Генерального прокурора відстоює збереження пам'ятки археології в судах.

Нагадаємо, що на території Китаївського археологічного комплексу археологи знайшли та дослідили понад 1000 артефактів – від зарубинецького періоду до часів Київської Русі. На цій місцевості розташовані об’єкти ІХ-ХІІІ ст.: городище, поселення та місто “мертвих” – 400 курганів.

Фото: Громадське радіо