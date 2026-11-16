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У Данії грабіжники в масках викрали картки Pokémon на понад €130 тисяч

Ірина Маймур 16 листопада 2026
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У Данії грабіжники в масках викрали картки Pokémon на понад €130 тисяч

У Данії чоловіки в масках пограбували магазин колекційних карток Pokémon, викравши товарів на понад €130 тисяч. Напад стався 15 листопада в торговельному центрі міста Люнгбю поблизу Копенгагена. Про це повідомляє dpa.

За даними поліції, нападники увірвалися до магазину Rogerz і погрожували працівнику предметом, схожим на пістолет. Після цього вони розбили скляні вітрини, забрали колекційні картки та втекли автомобілем.

Правоохоронці розшукують до п'яти чоловіків, причетних до пограбування. За інформацією данських медіа, нападники втекли на червоній Mazda, яку згодом знайшла поліція.

Вартість викрадених карток оцінюють приблизно в мільйон данських крон — понад €130 тисяч. Які саме екземпляри забрали грабіжники, поки невідомо.

Pokémon — популярна франшиза, за мотивами якої створили колекційну карткову гру. Вартість окремих карток залежить від їхньої рідкісності, тиражу, стану та попиту серед колекціонерів. Особливо цінні екземпляри можуть продаватися за значні суми.

Фото: Thimo Pedersen / Unsplash
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