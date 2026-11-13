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У Неаполі станцію метро накрили хвилястим дерев'яним дахом

Ірина Маймур 13 листопада 2026
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В італійському Неаполі архітектурна студія Miralles Tagliabue EMBT представила завершений проєкт станції метро Centro Direzionale з хвилястим дахом із клеєної деревини. Його розгалужені опори нагадують дерева, а інтер'єри підземних платформ оформлені в кольорах фресок стародавніх Помпеїв, пише Dezeen.

Станція площею 10 тисяч квадратних метрів розташована в діловому районі Centro Direzionale, який у 1970-х роках спроєктував японський архітектор Кендзо Танґе. Серед скляних хмарочосів і бетонних площ архітектори вирішили створити простір із природними формами та матеріалами.

За словами засновниці EMBT Бенедетти Тальябуе, команда хотіла пом'якшити модерністську забудову району й повернути йому відчуття зв'язку з природою.

«Тут дуже багато скла й бетону. Деревина з її теплом і фактурою допомагає повернути відчуття зв'язку з природою», — пояснила архітекторка.

Дах станції сформований з арок і балок клеєної деревини, які частково спираються на наявні бетонні конструкції. Розгалужені колони мають створювати відчуття прогулянки лісом, а самі склепіння відсилають до історичних залізничних вокзалів.

Форма даху повторює геометрію підземних колій. Під навісом облаштували підлогу з вапняку з Етни та Трані.

Дерев'яна конструкція накриває турнікети й проходи до метро та виходить за межі станції, формуючи громадську площу. З північного боку вона звернена до церкви, а з південного доповнена озелененням.

«Ми хотіли, щоб щоденна поїздка потягом відчувалася природнішою та привітнішою, а люди почувалися як удома посеред міста», — розповіла Тальябуе.

Підземні платформи облицьовані смугастими панелями насичених червоних, помаранчевих і жовтих відтінків. Їхню палітру запозичили з фресок Помпеїв. Цей мотив продовжується на поверхні у вигляді кольорових силуетів, які з'являються на різних площинах.

Проєкт увійшов до короткого списку Dezeen Awards 2026 у категорії «Інфраструктура та транспорт».

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