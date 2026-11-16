Українка Наталія Жаркова встановила світовий рекорд, занурившись із моноластою на 124 метри

Українська фридайверка Наталія Жаркова занурилася на глибину 124 метри на одному вдиху, встановивши новий світовий рекорд. Подія відбулася 14 листопада на змаганнях Blue Element 2026 на острові Домініка в Карибському морі. Про це повідомила Асоціація спортивних журналістів України.

Жаркова встановила рекорд у дисципліні «постійна вага з моноластою» (Constant Weight, CWT). Спортсмени занурюються та повертаються на поверхню на одному вдиху, використовуючи моноласту — великий плавець для обох ніг. Під час спуску та підйому не можна користуватися додатковими засобами, які допомагають рухатися вглиб або на поверхню.

Попередній світовий рекорд становив 123 метри. У травні 2023 року його встановила італійка Алессія Дзеккіні, а в липні 2025-го повторила словенка Аленка Артнік. Жаркова перевершила цей результат на один метр.

Для українки рекордне занурення стало особливим ще й тому, що досягти бажаної глибини вдалося з другої спроби.

«Я особливо радію цьому рекорду, адже це мій перший світовий рекорд у дисципліні з моноластою. Попри всі попередні досягнення, саме цей результат, мабуть, став для мене найбільш особливим. До того ж встановити його вдалося лише з другої спроби, тому емоцій від успішного занурення було ще більше», — розповіла Жаркова.

Це дев'ятий світовий рекорд у кар'єрі спортсменки. Вона є багаторазовою чемпіонкою світу з фридайвінгу.