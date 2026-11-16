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Українка Наталія Жаркова встановила світовий рекорд, занурившись із моноластою на 124 метри

Ірина Маймур 16 листопада 2026
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Українська фридайверка Наталія Жаркова занурилася на глибину 124 метри на одному вдиху, встановивши новий світовий рекорд. Подія відбулася 14 листопада на змаганнях Blue Element 2026 на острові Домініка в Карибському морі. Про це повідомила Асоціація спортивних журналістів України.

Жаркова встановила рекорд у дисципліні «постійна вага з моноластою» (Constant Weight, CWT). Спортсмени занурюються та повертаються на поверхню на одному вдиху, використовуючи моноласту — великий плавець для обох ніг. Під час спуску та підйому не можна користуватися додатковими засобами, які допомагають рухатися вглиб або на поверхню.

Попередній світовий рекорд становив 123 метри. У травні 2023 року його встановила італійка Алессія Дзеккіні, а в липні 2025-го повторила словенка Аленка Артнік. Жаркова перевершила цей результат на один метр.

Для українки рекордне занурення стало особливим ще й тому, що досягти бажаної глибини вдалося з другої спроби.

«Я особливо радію цьому рекорду, адже це мій перший світовий рекорд у дисципліні з моноластою. Попри всі попередні досягнення, саме цей результат, мабуть, став для мене найбільш особливим. До того ж встановити його вдалося лише з другої спроби, тому емоцій від успішного занурення було ще більше», — розповіла Жаркова.

Це дев'ятий світовий рекорд у кар'єрі спортсменки. Вона є багаторазовою чемпіонкою світу з фридайвінгу.

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