Стан Поштової площі у Києві потребує невідкладної перевірки: які загрози існують

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Наталія Габрух
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Стан конструкцій і комунікацій на Поштовій площі потребує невідкладної перевірки. Існує загроза деформації тунелів метрополітену та підняття рівня підземних вод.

Про це повідомляє Укрінформ.

На перевірці наголосили члени Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

Експерти, які взяли участь у засіданні ТСК, підкреслили, що конструкції на Поштовій площі знаходяться у критичному стані. Зростання рівня підземних вод, просідання ґрунтів та тріщини в конструкціях метротунелю створюють загрозу безпеці перехожих та транспорту, що користуються площею. Також існує ризик для археологічних знахідок.

“Якщо не зробити дренаж, то станеться деформація тунелів, до того ж поточну ситуацію ускладнює високий рівень ґрунтових вод та хаотична забудова, через яку відбувається просідання ґрунту”, — зазначила депутатка Ганна Бондар.

Своєю чергою народний депутат Олександр Аліксійчук заявив, що бездіяльність і затягування рішень київською міською владою веде до катастрофи на Поштовій площі.

Проте заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що волога в тунелях не означає закриття станцій.

Остаточне рішення щодо стану конструкцій і комунікацій на Поштовій площі мають оголосити після запропонованої перевірки.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 24 квітня 2024
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