Земельну ділянку біля Біличанського лісу повернули Києву

Господарський суд повернув Києву земельну ділянку біля Біличанського лісу. На ній розташована траса Р-30.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.

“Господарський суд задовольнив наш позов і повернув громаді Києва землю, на якій розташована траса Р-30. Поруч із нею – Біличанський ліс, який нещодавно теж повернули громаді. Тому ця ділянка викликала особливий інтерес в області”, – написав він.

Траса Р-30 довжиною 6,4 км проходить територією Київської області. Цей автошлях є під’їздом до міста Ірпінь. Він починається від межі Києва (лісовий масив за мікрорайоном Академмістечко) і Київської області, проходить через мікрорайон Романівка і закінчується в’їздом в Ірпінь.