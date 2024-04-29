Дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території НАУ скасовано

Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету за заявою новопризначеної в.о. ректорки НАУ Ксенії Семенової. Перед тим відповідне рішення прийняла Наглядова рада НАУ.

Про це повідомляє Ксенія Семенова.

“Дозвіл в 2021 видала ДАБІ в останній день свого існування, як і багато інших сумнівних дозволів. У жовтні 2021 ДІАМ зафіксувала численні порушення в цьому дозволі. Цей проект суперечив будівельним нормам і, найголовніше, жодної вигоди для держави і університету, жодної соціальної інфораструктури там не значилось”, — зазначила Ксенія Семенова.

За її словами 19 липня 2022 року суд прийняв до розгляду позовну заяву ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов від 29.04.2014 року, які передували видачі дозволу на будівництво нових 14 житлових комплексів на території НАУ. Справу ще не передали в КОАС після ліквідації ОАСКу.

“І так, НАУ буде продовжувати відстоювати свої інтереси. Земля — вичерпний ресурс. Його треба використовувати для розвитку університету”, — написала Ксенія Семенова.

Фото: НАУ