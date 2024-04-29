Кияни пропонують облаштувати офіційне кладовище домашніх тварин — петиція
Кияни просять відкрити офіційне кладовище домашніх тварин.
Відповідна ініціатива з'явилася на сайті електронних петицій Київської міськради.
Авторка петиції зазначає, що створення офіційного кладовища допоможе зменшити масові захоронення тварин у парках, лісах та дворах будинків.
“Також це додаткові надходження до бюджету міста. Багато людей готові оплатити місце поховання тварини, якщо знатимуть, що його не забудують та не знесуть в будь-який час”, — написала авторка петиції.
Підтримати петицію можна за посиланням. Для того, щоб ініціативу розглянула міська влада, петиція має зібрати 6 тисяч підписів.
Фото: Louis-Philippe Poitras/Unsplash
Опубліковано: 29 квітня 2024