Кияни пропонують облаштувати офіційне кладовище домашніх тварин — петиція

Кияни просять відкрити офіційне кладовище домашніх тварин.

Відповідна ініціатива з'явилася на сайті електронних петицій Київської міськради.

Авторка петиції зазначає, що створення офіційного кладовища допоможе зменшити масові захоронення тварин у парках, лісах та дворах будинків.

“Також це додаткові надходження до бюджету міста. Багато людей готові оплатити місце поховання тварини, якщо знатимуть, що його не забудують та не знесуть в будь-який час”, — написала авторка петиції.

Підтримати петицію можна за посиланням . Для того, щоб ініціативу розглянула міська влада, петиція має зібрати 6 тисяч підписів.