Кияни пропонують облаштувати офіційне кладовище домашніх тварин — петиція

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Наталія Габрух
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Кияни просять відкрити офіційне кладовище домашніх тварин.

Відповідна ініціатива з'явилася на сайті електронних петицій Київської міськради.

Авторка петиції зазначає, що створення офіційного кладовища допоможе зменшити масові захоронення тварин у парках, лісах та дворах будинків.

“Також це додаткові надходження до бюджету міста. Багато людей готові оплатити місце поховання тварини, якщо знатимуть, що його не забудують та не знесуть в будь-який час”, — написала авторка петиції.

Підтримати петицію можна за посиланням. Для того, щоб ініціативу розглянула міська влада, петиція має зібрати 6 тисяч підписів.

Фото: Louis-Philippe Poitras/Unsplash

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Опубліковано: 29 квітня 2024
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