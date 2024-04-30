Станцію метро “Пушкінська” у Харкові перейменували на “Ярослава Мудрого”
На станції метро “Пушкінська” в Харкові зняли таблички зі старою назвою, тепер вона носить назву: станція “Ярослава Мудрого”.
Про це повідомляють Bykvu.
Після ударів армії рф по Харкову 23 січня 2024 року, місцева влада вирішила перейменувала ряд вулиць, зокрема, вулицю Пушкінську на вулицю Григорія Сковороди. Також перейменували станцію метро “Пушкінська”. 26 квітня 2024 року топонімічна комісія, між двома пропозиціями, обрала нову назву — “Ярослава Мудрого”.
Загалом, 26 квітня 2024 року в Харкові перейменовано 65 топонімів, повʼязаних з росією.
Фото: “Харківський метрополітен”, Bykvu
Опубліковано: 30 квітня 2024
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