У Києві компанія оформила на себе голубівню, щоб привласнити землю для будівництва ЖК

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Наталія Габрух
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Щоб заволодіти землею у Києві вартістю понад 20 млн гривень, компанія зареєструвала на себе голубівню, яка там знаходиться.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці установили, що приватне товариство незаконно зареєструвало за собою право власності на голубівню у Святошинському районі Києва, намагаючись таким чином, як власник “нерухомості” площею 20 кв.м., поза конкуренцією отримати комунальну земельну ділянку площею 5000 кв.м.

В подальшому на ділянці вартістю понад 20 млн гривень товариство планувало побудувати багатоквартирний будинок з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Тепер прокуратура через суд вимагає знести ”нерухомість” та повернути ділянку місту.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

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Опубліковано: 30 квітня 2024
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