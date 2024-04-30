Прокуратура Києва подала в суд на власника садиби Бубнова: вимагають охоронний договір і ремонту

Прокуратура Києва просить суд зобов’язати власника “Будівлі лазень купця Михайла Бубнова” укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За словами правоохоронців, власник будівлі ухиляється від укладення охоронного договору, що фактично позбавляє об’єкт культурної спадщини гарантій захисту, передбачених пам’яткоохоронним законодавством. Більше того, на даний час будинок перебуває в аварійному стані, а власник здійснює демонтаж даху.

Зважаючи на це, Подільська окружна прокуратура Києва звернулась до Київського окружного адміністративного суду із позовом до власника споруди укласти з органом охорони культурної спадщини охоронний договір на “Будівлю лазень купця Михайла Бубнова”, а також привести до належного стану вказаний будинок.

Історія будинку сягає початку ХІХ століття, коли після пожежі на Подолі цю ділянку в 1822 році отримав купець 3-ї гільдії Михайло Бубнов та збудував на ній Садибу, в якій розташовувались громадські лазні.

Будівля становить цінність як цікавий приклад архітектури у формах класицизму, що до сьогодні зберегла свою автентичність та відображає розвиток Київської архітектури ХІХ століття.

Фото: Дмитро Перов