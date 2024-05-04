У ТРЦ Dream yellow на Оболоні відкрили кінотеатр мережі “Планета Кіно”: фото

У Києві в ТРЦ Dream yellow, що на Оболоні відкрили кінотеатр мережі “Планета Кіно”.

Про це повідомив співвласник мережі “Планета Кіно” Дмитро Деркач.

За його словами у новому кінотеатрі зробили широкі проходи між рядами та встановили нові широкі крісла, які були вироблені в Україні.

“Це рідкість, бо мало хто робить крісла для кінотеатрів в Україні. Можна навіть сказати, що вони частково спроектовані з нашою участю — ми багато тестували, давали зворотній звʼязок, в тому числі передавали багато коментарів клієнтів для покращення”, — зазначив Дмитро Деркач.

Крім цього, у новому кінотеатрі є Кіномаркет.

Фото: Дмитро Деркач