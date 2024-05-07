Держаудитслужба попереджала про критичний стан станції “Поштова площа”: у КМДА заяву заперечують

510
Наталія Габрух
share share

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА заявили, що повідомлення про загрозу руйнування станції метро “Поштова площа” поширюють, аби посіяти паніку.

“Станція “Поштова площа”, зокрема й перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані. Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні. Фахівці метрополітену провели позаплановий огляд та обстеження споруд, за результатами яких деформацій не виявлено”, — повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Водночас, про можливі проблеми на станції метро “Поштова площа” попереджали представники Держаудитслужби.

“Були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Фахівці Держаудитслужби прийшли до висновків, що технічний стан об’єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна. Під загрозою руйнації опинився практично весь інфраструктурний вузол, яким є Поштова площа”, — йдеться у повідомленні Держаудитслужби.

У Держаудитслужбі також заявляють, що повідомили профільний комітет КМДА про те, що недовиконані роботи можуть призвести до проблем із функціонуванням станції метро “Поштова площа”. Однак необхідні заходи з невідомих причин так і не були проведені.

Фото: з відкритих джерел

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 травня 2024
share share
promo
Український художник оформив вітрини бренду Hermés у Японії Український художник оформив вітрини бренду Hermés у Японії У Хмельницькому лікарня вперше почала продавати електроенергію від сонячних панелей У Хмельницькому лікарня вперше почала продавати електроенергію від сонячних панелей Що готувати у травні: 5 рецептів із сезонних продуктів Що готувати у травні: 5 рецептів із сезонних продуктів У Києві розпочалася реєстрація на програму для стартапів: як податися У Києві розпочалася реєстрація на програму для стартапів: як податися
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.