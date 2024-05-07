Держаудитслужба попереджала про критичний стан станції “Поштова площа”: у КМДА заяву заперечують

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА заявили , що повідомлення про загрозу руйнування станції метро “Поштова площа” поширюють, аби посіяти паніку.

“Станція “Поштова площа”, зокрема й перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані. Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні. Фахівці метрополітену провели позаплановий огляд та обстеження споруд, за результатами яких деформацій не виявлено”, — повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Водночас, про можливі проблеми на станції метро “Поштова площа” попереджали представники Держаудитслужби.

“Були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Фахівці Держаудитслужби прийшли до висновків, що технічний стан об’єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна. Під загрозою руйнації опинився практично весь інфраструктурний вузол, яким є Поштова площа”, — йдеться у повідомленні Держаудитслужби.

У Держаудитслужбі також заявляють, що повідомили профільний комітет КМДА про те, що недовиконані роботи можуть призвести до проблем із функціонуванням станції метро “Поштова площа”. Однак необхідні заходи з невідомих причин так і не були проведені.

Фото: з відкритих джерел