У Києві відкриють європейський офіс оборонних інновацій
У Києві відкриють європейський офіс оборонних інновацій до кінця поточного року.
Про це повідомляє видання “Європейська правда” з посиланням на єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона.
“Ось чому ми відкриємо Офіс оборонних інновацій у Києві — щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась”, — сказав Тьєррі Бретон.
Робота над створенням Офісу оборонних інновацій уже розпочалася. Наразі спеціалісти займаються визначенням його основних завдань та структури.
Фото: Oleksandr Zhabin/Unsplash
Опубліковано: 07 травня 2024
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