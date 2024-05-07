У Києві відкриють європейський офіс оборонних інновацій до кінця поточного року.

Про це повідомляє видання “Європейська правда” з посиланням на єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона.

“Ось чому ми відкриємо Офіс оборонних інновацій у Києві — щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась”, — сказав Тьєррі Бретон.

Робота над створенням Офісу оборонних інновацій уже розпочалася. Наразі спеціалісти займаються визначенням його основних завдань та структури.