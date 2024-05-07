На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився пункт рекрутингу до ЗСУ

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Валерія Гуржий
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На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії.

Про це повідомили в "Укразалізниці".

У цьому пункті спеціально навчені працівники "Укрзалізниці" надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах. Метою проєкту є прозоро інформувати людей про можливості ефективної допомоги Силам оборони України та стимулювати до добровільного залучення на військову службу.



Інформаційний пункт рекрутингу розташований в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

Раніше ми писали, що у Києві, в приміщенні Соломʼянської РДА запрацював новий Центр рекрутингу до української армії.

Фото: Укрзалізниця

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Опубліковано: 07 травня 2024
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