Три історичні будівлі на Подолі отримають статус пам’яток національного значення

До Державного реєстру нерухомих пам`яток України можуть внести три пам’ятки культурної спадщини, що розташовані на Подолі. Їм нададуть статус об'єктів національного значення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У липні минулого року Подільська окружна прокуратура звернулась до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Міністерства культури та інформаційної політики України.

Йшлося про зобов'язання занести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України три пам'ятки культурної спадщини. Міністерство культури виконало вимоги та подало проєкт на розгляд Кабміну.

Які будівлі на Подолі внесуть до Державного реєстру нерухомих пам'яток:

“Контрактовий будинок” на вулиці Межигірській, 1, зведений у 1817 році.

на вулиці Межигірській, 1, зведений у 1817 році. “Старий академічний корпус” на вулиці Григорія Сковороди, 2, побудований з 1703 по 1740 роки в стилі бароко.

на вулиці Григорія Сковороди, 2, побудований з 1703 по 1740 роки в стилі бароко. “Новий академічний корпус” на вулиці Григорія Сковороди, побудований з 1822 по 1846 роки у стилі пізнього класицизму.

“Після прийняття відповідної постанови Кабінетом Міністрів України зазначені об’єкти культурної спадщини будуть занесені до Державного реєстру нерухомих пам`яток України як пам’ятки національного значення”, — зазначає пресслужба Київської міської прокуратури.

Фото: з відкритих джерел