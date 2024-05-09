У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електрику

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Ірина Маймур
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У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію, повідомив очільник КМДА Сергій Попко.

Він зауважив, що повністю виключати усі ліхтарі не будуть. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням лише знизять яскравість освітлювальних приладів. Це дасть змогу досягти загальної економії не менше 20%.

Побутовим споживачам вимикати світло не будуть. Натомість сьогодні обмежать енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00.

Очільник КМВА закликає містян економити електроенергію. Особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень – з 18:00 до 23:00.

“Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях. Допомагайте своєю економією балансувати енергосистему! Так ви допоможете «Укренерго» уникнути потенційних крайніх заходів – застосування аварійних відключень для побутових споживачів по всій Україні”, – закликав Попко.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 09 травня 2024
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