На Контрактовій площі облаштували велосипедні смуги: фото
На перехресті вулиць Межигірська, Григорія Сковороди і Контрактової площі реалізували нову схему організації дорожнього руху та облаштували велосипедні смуги.
Про це повідомляє Bike City Consulting.
В межах нової схеми ОДР облаштували:
- велосипедні смуги в обох напрямках;
- перехрестя з рухом по кільцю;
- місця для паркування автівок;
- кишені для зупинок громадського транспорту.
У спільноті зазначають, що велосипедна мережа поєдналася з уже наявною велосмугою на вул. Григорія Сковороди, двосторонньою велодоріжкою на вул. Спаській і велопішохідною зоною на Контрактовій площі.
Фото: Вадим Сікарчук
Опубліковано: 10 травня 2024