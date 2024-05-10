На Контрактовій площі облаштували велосипедні смуги: фото

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Ірина Маймур
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На перехресті вулиць Межигірська, Григорія Сковороди і Контрактової площі реалізували нову схему організації дорожнього руху та облаштували велосипедні смуги.

Про це повідомляє Bike City Consulting.

В межах нової схеми ОДР облаштували:

  • велосипедні смуги в обох напрямках;
  • перехрестя з рухом по кільцю;
  • місця для паркування автівок;
  • кишені для зупинок громадського транспорту.

У спільноті зазначають, що велосипедна мережа поєдналася з уже наявною велосмугою на вул. Григорія Сковороди, двосторонньою велодоріжкою на вул. Спаській і велопішохідною зоною на Контрактовій площі.

Фото: Вадим Сікарчук

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Опубліковано: 10 травня 2024
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