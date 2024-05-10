На Контрактовій площі облаштували велосипедні смуги: фото

На перехресті вулиць Межигірська, Григорія Сковороди і Контрактової площі реалізували нову схему організації дорожнього руху та облаштували велосипедні смуги.

Про це повідомляє Bike City Consulting.

В межах нової схеми ОДР облаштували:

велосипедні смуги в обох напрямках;

перехрестя з рухом по кільцю;

місця для паркування автівок;

кишені для зупинок громадського транспорту.

У спільноті зазначають, що велосипедна мережа поєдналася з уже наявною велосмугою на вул. Григорія Сковороди, двосторонньою велодоріжкою на вул. Спаській і велопішохідною зоною на Контрактовій площі.

Фото: Вадим Сікарчук