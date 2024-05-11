У Львові відкрили найбільший в Україні центр протезування UNBROKEN

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Наталія Габрух
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У Львові відкрили найбільший в Україні центр протезування та ортезування UNBROKEN за підтримки уряду Німеччини.

Про це пише hromadske.

В одноповерховій будівлі площею 1 000 квадратних метрів розміщено центр виготовлення протезів, аудиторії для навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів пацієнтами, а також внутрішній дворик для відпочинку.

Центр оснащений новітнім обладнанням (AFT, Romedis) для виготовлення протезів верхніх і нижніх кінцівок.

“Новостворений центр протезування UNBROKEN збільшить потужності виробництва протезів в Україні. Наразі в Україні не вистачає фахівців з протезування і ортезування, однак планується, що центр стане ще й навчальним хабом”, — зазначив генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Будівля розрахована на 30 робочих місць. Центр виготовлятиме близько 1 200 протезів на рік.

Фото: hromadske

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Опубліковано: 11 травня 2024
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