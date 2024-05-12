У Тернополі відреставрували історичну браму на вулиці Сагайдачного: фото

971
Наталія Габрух
share share

У Тернополі, на вулиці Сагайдачного, 11 офіційно відкрили першу відреставровану сецесійну браму.

Про це пише NE:Urban.

Збором коштів, отриманням дозволів на проведення робіт та пошуком реставраторів займалась ГО “Брами Тернополя” на волонтерських засадах. Гроші на відновлення були зібрані завдяки донатам від небайдужих громадян.

Реставратори повернули брамі оригінальний колір та підкреслили автентичний дизайн.

Фото: NE:Urban

А вам подобається, як відреставрували історичну браму у Тернополі?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 12 травня 2024
share share
promo
У Харкові запустять проєкт “Лавка деокупації”, щоб підтримати фермерів зі звільнених територій У Харкові запустять проєкт “Лавка деокупації”, щоб підтримати фермерів зі звільнених територій У Києві відкрився музей Ади Рибачук і Володимира Мельниченка У Києві відкрився музей Ади Рибачук і Володимира Мельниченка Мозаїку в приміщенні колишньої “Кулінарії” у Києві замалювали нові власники Мозаїку в приміщенні колишньої “Кулінарії” у Києві замалювали нові власники В Україні планують створити мережу ветеранських просторів: що там буде В Україні планують створити мережу ветеранських просторів: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.