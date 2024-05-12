У Тернополі відреставрували історичну браму на вулиці Сагайдачного: фото

У Тернополі, на вулиці Сагайдачного, 11 офіційно відкрили першу відреставровану сецесійну браму.

Про це пише NE:Urban.

Збором коштів, отриманням дозволів на проведення робіт та пошуком реставраторів займалась ГО “Брами Тернополя” на волонтерських засадах. Гроші на відновлення були зібрані завдяки донатам від небайдужих громадян.

Реставратори повернули брамі оригінальний колір та підкреслили автентичний дизайн.

Фото: NE:Urban