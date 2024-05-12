У Києві відкрився музей Ади Рибачук і Володимира Мельниченка

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Наталія Габрух
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У Києві відкрився музей українських художників Ади Рибачук і Володимира Мельниченка.

Про це повідомляють на офіційній сторінці музею у соцмережах.

Музей розташований на вулиці Малопідвальній, 10Б, де колись була майстерня митців.

Відкриття музею стало можливим завдяки зусиллям ентузіастів та меценатів Фонду АРВМ.

“Відвідання музею — це нагода не лише з нового ракурсу побачити улюблені роботи, але і вперше оглянути твори, які ніколи не були представлені публічно”, — йдеться на офіційній сторінці музею у соцмережах.

Музей працюватиме кожної середи, п‘ятниці та суботи з 12:00 до 19:00.

Володимир Мельниченко — художник, скульптор, архітектор, Ада Рибачук — художниця, графік. Разом вони працювали над серією панно в київських Палаці дітей та юнацтва та Центральному автовокзалі, а також створили Парк пам’яті на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, що у 2021 році на Байковому кладовищі почали відновлювати рельєфи Стіни Пам’яті авторства Ади Рибачук і Володимира Мельниченка. У радянські часи ці рельєфи площею в півтори тисячі квадратних метрів були забетоновані за вказівкою влади.

Також у 2021 році на Центральному автовокзалі Києва завершили реставрацію модерністських мозаїк Ади Рибачук та Володимира Мельниченка.


Фото: з офіційної сторінки музею у соцмережах

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Опубліковано: 12 травня 2024
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