На Подолі активісти засадили антипаркувальні обмежувачі рослинами

126
Наталія Габрух
share share

Активісти засадили рослинами бетонні антипаркувальні обмежувачі на вулиці Волоській у Києві.

Про це пише DIY Київ.

Нещодавно на місці антипаркувальних обмежувачів була незаконна парковка “ялинкою”, що залишала не більше метру місця для проходу.

“Цього недостатньо ані для крісла колісного, ані для дитячого візочка, ані для людей з багажем. Ті, хто мав можливість, ризикуючи життям і здоров'ям обходили запарковані автівки по дорозі”, — зазначають в DIY Київ.

Активісти зі спільноти “Спаська” вирішили боротися з незаконним паркуванням і самостійно встановили бетонні антипаркувальні обмежувачі. А представники спільноти DIY Київ висадили в них рослини.

“Завдяки небайдужості та співпраці місцевих спільнот ще один відтинок вулиці Волоської отримав шанс на розквіт”, — пишуть в DIY Київ.

Фото: DIY Київ

А вам подобається ініціатива активістів?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 травня 2024
share share
promo
Київський метрополітен оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар Київський метрополітен оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар “Євробачення—2023”, яке проводили від імені України, отримало премію BAFTA TV “Євробачення—2023”, яке проводили від імені України, отримало премію BAFTA TV На Київщині у власність держави повернули Саливонківське водосховище вартістю 8 млрд гривень На Київщині у власність держави повернули Саливонківське водосховище вартістю 8 млрд гривень “Укрзалізниця” вимикатиме підсвітку найбільших залізничних вокзалів, щоб економити електроенергію “Укрзалізниця” вимикатиме підсвітку найбільших залізничних вокзалів, щоб економити електроенергію
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.