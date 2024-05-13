На Подолі активісти засадили антипаркувальні обмежувачі рослинами

Активісти засадили рослинами бетонні антипаркувальні обмежувачі на вулиці Волоській у Києві.

Про це пише DIY Київ.

Нещодавно на місці антипаркувальних обмежувачів була незаконна парковка “ялинкою”, що залишала не більше метру місця для проходу.

“Цього недостатньо ані для крісла колісного, ані для дитячого візочка, ані для людей з багажем. Ті, хто мав можливість, ризикуючи життям і здоров'ям обходили запарковані автівки по дорозі”, — зазначають в DIY Київ.

Активісти зі спільноти “Спаська” вирішили боротися з незаконним паркуванням і самостійно встановили бетонні антипаркувальні обмежувачі. А представники спільноти DIY Київ висадили в них рослини.

“Завдяки небайдужості та співпраці місцевих спільнот ще один відтинок вулиці Волоської отримав шанс на розквіт”, — пишуть в DIY Київ.

Фото: DIY Київ