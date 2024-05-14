На автобусному маршруті Київ-Боярка запрацювала безготівкова оплата

ПриватБанк і Visa запустили цифрову оплату у приміських маршрутних автобусах Києва та області.

Першим став маршрут Київ-Боярка, повідомила пресслужба банку.

Розрахунок здійснюють через мобільний застосунок “Термінал”. Наразі кількість оплат уже перевищила 7000 транзакцій.

"Ми довго міркували над тим, як зменшити "готівкове навантаження" на наш бізнес та роботу водіїв, а також дати пасажирам вибір способу оплати за проїзд, що особливо актуально для молоді. Розглянули всі наявні варіанти на ринку еквайрингу та обрали для себе мобільний застосунок "Термінал" як більш сучасну та зручну технологію безготівкової оплати”, — зазначила директорка автотранспортного підприємства Олена Ругаль.

Застосунок працює на базі технології Visa Tap to Phone і дає змогу приймати безготівкові платежі зі смартфона, без додаткового обладнання — POS-терміналів, зчитувачів карток, QR-кодів чи іншого.

Грошові операції здійснюються на основі EMV — міжнародного стандарту оплати банківськими картками. Він присвоює кожній транзакції динамічну криптограму ("токен"), яку неможливо використати повторно, а мобільні девайси забезпечують додатковий рівень біометричної аутентифікації.

Фото: Суспільне Новини