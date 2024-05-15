Як заощаджувати електрику вдома — поради від ДТЕК

Увечері 14 травня по всій Україні запровадили аварійні відключення світла. Це сталося через значний дефіцит електрики внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Наразі ситуація в енергосистемі залишається важкою. ДТЕК закликає розумно споживати електрику, дотримуючись таких правил.

Що рекомендують

Мінімізувати використання енергоємних приладів у пікові години: з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00 Не вмикати потужну побутову техніку одночасно, користуватися нею по черзі. Прилади, які споживають найбільше електроенергії (понад 1,5 кВт-год), — це бойлер, електроплита, фен, праска. Запускати пральну машинку, гріти бойлер та заряджати прилади вночі, коли навантаження на електромережу мінімальне. Замінити лампочки вдома на світлодіодні (LED). Порівняно з лампами розжарювання вони споживають електрики в десять разів менше, випромінюючи таку ж кількість світла. Не обігрівати/охолоджувати приміщення, де наразі вас немає. Вмикати світло лише в тих кімнатах, де перебуваєте. Купити або перевірити наявні джерела альтернативного живлення (павербанки, генератори, акумулятори), а також запаси їжі та води.

Разом з тим голова ГО Greencubator Роман Зінченко в інтерв'ю проєкту Мейканемо розповів , що конкретні людини, ОСББ, райони, селища, ОТГ, місто можуть зробити, аби забезпечити себе "локальною" електрикою.

За його словами, усі споживачі електроенергії можуть долучитися до зменшення навантаження на систему у пікові години (ранок і вечір), що допоможе уникнути аварійних відключень.

Зокрема, можна:

на електроприладах з таймерами (пральна машина, посудомийка) налаштувати старт роботи у нічні, або не пікові години

підключити прилади до “розумних” Wifi розеток і також налаштувати старт роботи на нічні, або не пікові години

встановити лічильники з обмеженнями на одночасне використання приладів загальною потужністю більше, ніж певна кількість КвТ/годину (системне рішення, яке має впровадити держава/оператор надання послуг електроенергії)

Фото: EvroDim