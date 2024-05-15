Як заощаджувати електрику вдома — поради від ДТЕК

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Ірина Маймур
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Увечері 14 травня по всій Україні запровадили аварійні відключення світла. Це сталося через значний дефіцит електрики внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Наразі ситуація в енергосистемі залишається важкою. ДТЕК закликає розумно споживати електрику, дотримуючись таких правил.

Що рекомендують

  1. Мінімізувати використання енергоємних приладів у пікові години: з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00
  2. Не вмикати потужну побутову техніку одночасно, користуватися нею по черзі. Прилади, які споживають найбільше електроенергії (понад 1,5 кВт-год), — це бойлер, електроплита, фен, праска.
  3. Запускати пральну машинку, гріти бойлер та заряджати прилади вночі, коли навантаження на електромережу мінімальне.
  4. Замінити лампочки вдома на світлодіодні (LED). Порівняно з лампами розжарювання вони споживають електрики в десять разів менше, випромінюючи таку ж кількість світла.
  5. Не обігрівати/охолоджувати приміщення, де наразі вас немає. Вмикати світло лише в тих кімнатах, де перебуваєте.
  6. Купити або перевірити наявні джерела альтернативного живлення (павербанки, генератори, акумулятори), а також запаси їжі та води.

Разом з тим голова ГО Greencubator Роман Зінченко в інтерв'ю проєкту Мейканемо розповів, що конкретні людини, ОСББ, райони, селища, ОТГ, місто можуть зробити, аби забезпечити себе "локальною" електрикою.

За його словами, усі споживачі електроенергії можуть долучитися до зменшення навантаження на систему у пікові години (ранок і вечір), що допоможе уникнути аварійних відключень.

Зокрема, можна:

  • на електроприладах з таймерами (пральна машина, посудомийка) налаштувати старт роботи у нічні, або не пікові години
  • підключити прилади до “розумних” Wifi розеток і також налаштувати старт роботи на нічні, або не пікові години
  • встановити лічильники з обмеженнями на одночасне використання приладів загальною потужністю більше, ніж певна кількість КвТ/годину (системне рішення, яке має впровадити держава/оператор надання послуг електроенергії)

Фото: EvroDim

Чи розумно ви споживаєте електрику вдома?
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Опубліковано: 15 травня 2024
Відключення електроенергії ДТЕК світло
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