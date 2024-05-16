По всій Україні запровадили графіки погодинних відключень світла

16 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів і промисловості.

Про це повідомили в "Укренерго".

Як пишуть в компанії, це допоможе зробити відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми безпечнішою.

Диспетчерський центр довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежують.

Станом на 10:50 у Києві, Дніпрі й області відновили електропостачання, повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.