У Києві планують побудувати шість міні-ТЕЦ

Міська влада Києва планує збудувати шість міні-ТЕЦ на додачу до трьох, що наявні зараз.

Про це на засіданні Київської міської ради повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Київрада схвалила концепцію відновлення енергосистеми Києва. Вона передбачає створення шести нових ТЕЦ потужністю від 20 МВт до 324 МВт (загальна потужність — 619 МВт).

“Йдеться про створення на базі сучасних газових турбін, газопоршневих установок так званих міні-ТЕЦ, що будуть розподілені по Києву і наближені до споживача”, — сказав Пантелеєв.

Такі турбіни мають вищу ефективність порівняно зі старими котлами, можуть працювати в режимі часткової потужності, адаптуючись до попиту на енергію, та запускаються до повної потужності дуже швидко – за дві-п’ять хвилин.

Водночас вони мають менші втрати теплової енергії, нижчі витрати на утримання, менші викиди. Крім того, для гарантованого електрозабезпечення потрібно встановити невеликі когенераційні установки потужністю від 2,5 до 15 МВт на основних котельнях міста.

Вартість впровадження концепції у повному обсязі – до €1,2 млрд, термін реалізації – 12-15 років. Перший етап до кінця року передбачає забезпечення безперебійним постачанням тепла близько 300 000 киян.

“Не йдеться про чарівну паличку і про те, що ми зможемо вирішити всі проблеми. Сьогодні йдеться про виживання міста і забезпечення принаймні основних послуг”, — сказав він.

Фото: “Твоє Місто”