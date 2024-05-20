На Оболоні відкрили рух шляхопроводом на перехресті вулиць Богатирської та Полярної

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Наталія Габрух
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У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — це проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Роботи на обʼєкті розпочали в червні 2023 року.

“Довжина шляхопроводу — 125 метрів. Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу, змонтували 72 балки прогонових будов, облаштували підземний пішохідний перехід та встановили сучасне освітлення”, — зазначив Віталій Кличко.

Повністю завершити роботи на об’єкті — відкрити рух зі зʼїздами з шляхопроводу — планують до осені цього року. Також планують відремонтувати підходи до розв’язки, зокрема й на вулиці Богатирській, а ще встановити пандуси підземного переходу та облаштувати велодоріжки.

“Встановлять на обʼєкті й нові зупинки громадського транспорту. Здійснять монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території”, — написав Віталій Кличко.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 20 травня 2024
Оболонь
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