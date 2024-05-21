У Львові з’являться нові парки та сквери: де саме

У Львові та селищі Рудно облаштують нові сквери та парки. Відповідні рішення прийняли депутати Львівської міської ради під час засідання сесії.

Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Парки створять на наступних локаціях:

в районі вулиці Пилипа Орлика у Львові;

в межах вулиць Грушевського – Огієнка – Озерна – Шептицького, що у Рудному.

Сквери облаштують у Львові:

на вулиці Тракт Глинянський загальною площею 0,3714 га;

на вулиці Пластовій площею 0,8308 га;

на розі вулиць Каштанової — Є. Ярошинської площею 0,2063 га;

на вулиці Клепарівській;

на вулиці Героїв УПА.

“Мова йде про відведення земельних ділянок під сквер та парки, аби вберегти їх від забудови. Кошти поки що не будуть виділятися на облаштування благоустрою. У Львові, де все щільнішою стає забудова, дуже бракує зелених зон для відпочинку, тому намагаємося їх зберегти та збільшити”, — прокоментувала заступниця голови комісії екології, депутатка Марія Чижишин.

Фото: з відкритих джерел