У Києві остаточно завершили реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу

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Наталія Габрух
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На Дегтярівському шляхопроводі завершили весь комплекс робіт.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Наразі вже відкрили заїзди та з’їзди з шляхопроводу.

“Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід”, — зазначає Віталій Кличко.

На об’єкті зберегли трамвайну лінію, яка проходить вздовж вулиці Дегтярівської. За сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит.

“Ми зробили все, аби нова споруда та зупинки відповідали всім критеріям безбарʼєрності. Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою”, — написав Віталій Кличко.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 22 травня 2024
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