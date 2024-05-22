На Подолі арештували незаконно приватизовані історичні будівлі

За клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва суд наклав арешт на будівлі по вулиці Хорива, які є об’єктом культурної спадщини та належать територіальній громаді.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Будинки, які розташовані на території Старого Подолу, в 2007 році були визнані непридатними для проживання та такими, що потребують реконструкції.

У 2010 році КП “Поділ-ІнвестРеконструкція” уклало з приватним підприємством інвестиційний договір, згідно з яким підприємство отримувало можливість стати власником цих будівель після їх реконструкції та введення в експлуатацію.

Однак, об`єкт реконструкції не ввели в експлуатацію, а приватне підприємство зареєструвало за собою право власності на ці будівлі.

У зв’язку з цим, органи прокуратури заявили позов про скасування державної реєстрації та повернення цих будівель до комунальної власності. Судами ці позови були задоволені. Однак, всупереч рішенню суду, вже у 2024 році приватне підприємство знову двічі незаконно зареєструвало за собою право власності на вказані приміщення, змінивши їх площу.

У результаті, Подільська окружна прокуратура наклала арешт на вказані приміщення. Тепер будівлі не можна перереєструвати на інших власників.

Фото: Київська міська прокуратура