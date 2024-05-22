У Львові планують реконструювати аварійні будівлі заводу “Електрон” під апартаменти та житло

У Львові хочуть реконструювати будівлі заводу “Електрон”, що на вул. Стороженка, 25а, 25б, 27.

Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 22 травня, пише “Твоє місто”.

Наразі три будинки, які хочуть реконструювати, перебувають у аварійному стані. Будівля не експлуатується, раніше приміщення використовували як адміністративні.

На ділянці буде розширено внутрішній двір. З боку вулиці Стороженка розмістять апартаменти для оренди, а внутрішня частина буде житловою. Під апартаменти для оренди виділено 42% площі (це 26 апартаментів), а під житлові квартири — 58%, що становить 20 квартир. Будівля з апартаментами матиме п'ять поверхів, а житлова — шість.

За словами Антона Коломєйцева, планується збереження цінних історичних фасадів та інтеграція їх в архітектурний ансамбль вулиці.

Фото: “Твоє місто”