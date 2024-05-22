У Львові планують реконструювати аварійні будівлі заводу “Електрон” під апартаменти та житло

506
Наталія Габрух
share share

У Львові хочуть реконструювати будівлі заводу “Електрон”, що на вул. Стороженка, 25а, 25б, 27.

Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 22 травня, пише “Твоє місто”.

Наразі три будинки, які хочуть реконструювати, перебувають у аварійному стані. Будівля не експлуатується, раніше приміщення використовували як адміністративні.

На ділянці буде розширено внутрішній двір. З боку вулиці Стороженка розмістять апартаменти для оренди, а внутрішня частина буде житловою. Під апартаменти для оренди виділено 42% площі (це 26 апартаментів), а під житлові квартири — 58%, що становить 20 квартир. Будівля з апартаментами матиме п'ять поверхів, а житлова — шість.

За словами Антона Коломєйцева, планується збереження цінних історичних фасадів та інтеграція їх в архітектурний ансамбль вулиці.

Фото: “Твоє місто”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 травня 2024
share share
Куди піти на День Києва: Onuka, Go-A, Сергій Жадан та маркети українських брендів Куди піти на День Києва: Onuka, Go-A, Сергій Жадан та маркети українських брендів 50 українських виробників представлять продукцію на Львівському ярмарку смаку 50 українських виробників представлять продукцію на Львівському ярмарку смаку Що готувати з полуниці: 5 оригінальних рецептів від Марко Черветті Що готувати з полуниці: 5 оригінальних рецептів від Марко Черветті "Укрзалізниця" прискорить потяг з Києва до Варшави: як він курсуватиме "Укрзалізниця" прискорить потяг з Києва до Варшави: як він курсуватиме
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.