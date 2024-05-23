У Харкові росіяни вдарили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі і постраждалі

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Ірина Маймур
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Під час масованого обстрілу Харкова 23 травня одна із ракет влучила у друкарню Factor druk видавництва Vivat. Є загиблі і постраждалі.

Про це повідомила генеральна директорка Vivat Юлія Орлова в коментарях до посту телеграм-каналу “Читай, krw, книжки️”.

"Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей", — написала вона.

За даними голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова, загорівся цех із папером.

П'ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці, у друкарні, розповів Суспільному керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков. Серед них — троє жінок та двоє чоловіків. В момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників.

Пізніше голова Харківської ОВА Синєгубов заявив про шістьох загиблих та 11 поранених. Станом на 13.29 кількість загиблих внаслідок атаки на Харків зросла до семи.

Росіяни завдали щонайменше 15 ударів по місту. Крім друкарні, окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Фото: Володимир Зеленський; Харківська ОВА

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Опубліковано: 23 травня 2024
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