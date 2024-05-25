Проєкт реорганізації руху транспорту на Вокзальній площі вдосконалили: як саме

Проєкт змін організації руху на Вокзальній площі змінили з урахуванням пропозицій громадськості та експертів.

Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”.

У Києві розробляють проєкт змін організації руху на Вокзальній площі, відповідні пропозиції презентували 16 квітня в Київській майстерні міста. До реорганізації руху були залучені розробники з Луцька, Харкова, Львова й київського КП “Центр організації дорожнього руху”, а за основу взяли концепцію ЦОДРу.

“Проєкт передбачає зменшення кількості наявних конфліктних точок між авто, громадським транспортом і пішоходами, що зменшить затримки транспорту майже на 40%”, — пишуть “Пасажири Києва”.

Під час презентації “Пасажири Києва” спільно з U-Cycle запропонували зміни до проєкту, які залучили до концепції, а саме:

уздовж вулиці Петлюри від Жилянської до вокзалу облаштують односторонні захищені делінеаторами велосмуги й смугу громадського транспорту;

деякі паркомісця перетворять на зелені острівці.

“Пасажири Києва” зазначають, що це не проєкт реконструкції — всі зміни будуть відбуватись в рамках поточного ремонту, знаків і розмітки, і будуть існувати як тимчасові до початку реконструкції Вокзальної площі.

Фото: з відкритих джерел