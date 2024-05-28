Скільки витратили на демонтаж незаконної “церкви-МАФу” у Києві

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Наталія Габрух
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Національний музей історії України прозвітував про використання коштів, зібраних на демонтаж незаконної “церкви-МАФу” на території музею.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Загалом зібрали 870 тис. грн донатів. За попередньою оцінкою, роботи з демонтажу коштували 772 тис. грн. Цю суму Музей передав будівельному підрозділу інвестиційної компанії Inzhur. Втім, керівництво компанії вирішило перерахувати 1 млн грн Фонду компетентної допомоги “Повернись живим”.

Близько 100 тис. грн, які залишилися після зборів, використали на те, щоб захистити звільнену територію від можливих зазіхань. Загалом на це витрачено 95 315 грн. Паркан коштував 40 642 грн, банери з інформацією про артефакти, пов’язані з Десятинною церквою, — 18 900 грн, решту грошей використали на кріплення і монтаж.

Наразі у музею залишилося 3312,07 грн, зібраних під час кампанії, які він планує витратити на рекультивацію території.

Усі платежі можна переглянути за посиланням.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

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Опубліковано: 28 травня 2024
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