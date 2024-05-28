Неподалік від Оперного театру у Львові облаштують сквер

У центрі Львова облаштують сквер на місці колишнього ринку “Добробут”, що неподалік від Оперного театру.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

В майбутньому тут хочуть зробити великий громадський простір. Його облаштують — на площі Князя Ярослава Осмомисла та на території, обмеженій вулицями Лазневою - Сянською - Підмурною.

На місці історичних оборонних споруд розроблять концепцію зв’язку скверу із зеленими зонами вул. Підвальної та просп. Свободи.

Також розроблять концепцію транспортного розвитку, аби підвищити безпеку користування простором пішоходів, велосипедистів та для пріоритезації громадського транспорту.

Територія скверу лежить у частині Світової спадщини ЮНЕСКО. Понад 20 років за цю землю судиться міськрада, а в грудні 2023 року Верховний Суд передав справу на новий розгляд.

Фото: Львівська міська рада