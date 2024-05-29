На ремонт мосту Метро витратять понад 2 мільярди гривень

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Ірина Маймур
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"Київавтодор" оголосив тендер на протиаварійні роботи мосту Метро через річку Дніпро.

Відповідне оголошення з’явилося на сайті Prozorro.

Згідно з тендером, планують провести реставрацію з пристосуванням автопроїздів, зокрема будівництво трубопроводів, ліній зв’язку й електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, а також вирівнювання поверхонь.

Очікувана вартість робіт – 2 млрд 9 млн грн. Тендерні пропозиції можна подати до 11 червня.

Роботи мають бути завершені до 31 грудня 2026-го року.

Раніше ми писали, що у липні 2023 року на мостах Метро і Патона зафіксували пошкодження. Тоді тодішній очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявляв, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує ремонту.

У КМДА повідомили, що ремонт мосту Метро заплановано на 2024-ий. Міська влада попередила, що “червону” гілку підземки не закриватимуть через ремонт мосту Метро.

Фото: Слово і Діло

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Опубліковано: 29 травня 2024
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