Міст Метро перебуває у важкому стані та потребує ремонту – Брагінський

Міст Метро в Києві потребує капітального ремонту, але нічого критичного для роботи метро на ньому не відбувається.

Про це повідомив генеральний директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, пише видання "Гордон".

"Міст Метро, дійсно, перебуває у дуже важкому стані, він потребує капітального ремонту. Але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається. Зараз поясню, чому. Ми регулярно проводимо обстеження наших колій спеціальними колієвимірювальними машинами. Тобто це не візуальний огляд", – повідомив Брагінський.

Варто додати, що "Київавтодор" навесні оголошував тендер на розробку проектно-кошторисної документації для реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро на суму 27 млн 183 тисячі гривень.