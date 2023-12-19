«Червону» гілку підземки не закриватимуть через ремонт мосту Метро — КМДА

У КМДА спростували інформацію про можливе закриття частини «червоної» гілки метро через ремонт опор мосту Метро.

«На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. «Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі», — зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Раніше голова бюджетної комісії Київради Андрій Вітренко заявив в етері телемарафону «Єдині новини», що червону гілку можуть частково закрити на ремонт, якщо експертиза підтвердить аварійний стан мосту.

За його словами, міст Метро перебуває в аварійному стані щонайменше два роки, проте бюджет на проведення капітального ремонту заклали тільки цього року.

КМДА назвала інформацію про закриття частини «червоної» гілки метро «черговою хвилею брехні» від «анонімних телеграм-каналів».

Раніше ми писали, що ще на кількох станціях метро у Києві помітили протікання.

Фото: kyiv.comments.ua