«Червону» гілку підземки не закриватимуть через ремонт мосту Метро — КМДА

347
Ірина Маймур
share share

У КМДА спростували інформацію про можливе закриття частини «червоної» гілки метро через ремонт опор мосту Метро.

«На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. «Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі», — зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Раніше голова бюджетної комісії Київради Андрій Вітренко заявив в етері телемарафону «Єдині новини», що червону гілку можуть частково закрити на ремонт, якщо експертиза підтвердить аварійний стан мосту.

За його словами, міст Метро перебуває в аварійному стані щонайменше два роки, проте бюджет на проведення капітального ремонту заклали тільки цього року.

КМДА назвала інформацію про закриття частини «червоної» гілки метро «черговою хвилею брехні» від «анонімних телеграм-каналів».

Раніше ми писали, що ще на кількох станціях метро у Києві помітили протікання.

Фото: kyiv.comments.ua

Чи користуєтеся ви регулярно «червоною» гілкою метро?
Опубліковано: 19 грудня 2023
share share
В українських кінотеатрах покажуть архівні мультфільми Довженко-Центру: коли та де В українських кінотеатрах покажуть архівні мультфільми Довженко-Центру: коли та де Правоохоронці обстежили просідання ґрунту над метро "Деміївська": відкрито провадження Правоохоронці обстежили просідання ґрунту над метро "Деміївська": відкрито провадження Купівля-продаж автомобіля і обмін сертифіката на житло: які нові послуги з’явилися в «Дії» Купівля-продаж автомобіля і обмін сертифіката на житло: які нові послуги з’явилися в «Дії» Із лекціями та коворкінгом: на ВДНГ відкриється центр вуличних культур Із лекціями та коворкінгом: на ВДНГ відкриється центр вуличних культур На Київщині створять ще один заказник На Київщині створять ще один заказник У маршрутках із Києва до Боярки й Вишневого запрацювала оплата карткою У маршрутках із Києва до Боярки й Вишневого запрацювала оплата карткою «Укрзалізниця» запустила крамницю з мерчем у Львові «Укрзалізниця» запустила крамницю з мерчем у Львові На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку «Зірка сходить» На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку «Зірка сходить»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.