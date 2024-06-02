До кінця 2024 року у Києві планують зробити низку пішохідних переходів та перехресть безбар'єрними

До кінця 2024 року підприємства транспортної галузі Києва виконають низку робіт зі створення доступного середовища.

Про це повідомляє КМДА.

Зокрема, планують:

зробити 20 інклюзивних підходів від маршрутів громадського транспорту до соціально-важливих об'єктів;

облаштувати інклюзивні перехрестя;

облаштувати низку наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем та тактильною навігацією тощо.

Також до кінця року планується зробити 509 понижень бортового каменя на 256 пішохідних переходах. Наразі реалізовано майже половину із запланованих робіт.

Фото: КМДА