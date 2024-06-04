Активісти закликають зняти рекламні банери з фасадів історичних будівель Києва — петиція

Активісти закликають міську владу прибрати величезні полотна-ширми, що закривають собою фасади пам’яток у Києві.

Відповідна петиція на сайті Київради вже набрала понад 4 тисячі голосів.

Автор петиції зазначає, що за такими ширмами, подалі від людських очей відбувається знищення нашої історичної та культурної спадщини.

“У суботу 06 квітня 2024 року сильний вітер зірвав фрагмент такої завіси на Андріївському узвозі, 24. Як виявилося — на місці будинку Всеволода Тарнавського, 1870 року, що був закритий від очей перехожих начебто для проведення ремонту — тепер сучасна новобудова”, — йдеться у тексті петиції.

Також автор петиції наводить приклад, як вже не перший місяць ведуться роботи з демонтажу ще однієї пам'ятки архітектури, цього разу — на вул. Хрещатик, 48. Розбирання об’єкту культурної спадщини прикриває величезна реклама одного з виробників мобільних телефонів.

Підтримати петицію можна за посиланням . Для того, щоб ініціативу розглянула міська влада, петиція має зібрати 6 тисяч підписів.

Фото: google maps, Дмитро Перов