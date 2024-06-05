Марш Рівності можуть провести у київському метро і без згоди влади

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Наталія Габрух
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Члени громадської організації “КиївПрайд” планують провести Марш Рівності в метро, незважаючи на те, що КМДА та Київський метрополітен не погодили захід.

Про це йдеться у заяві “КиївПрайд”.

“КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак ми як організатори завжди виступаємо за діалог із владою”, — заявили активісти.

За словами організаторів, вони дійсно розглядають метрополітен як найбільш безпечне місце для проведення Маршу. Як приклад вони наводять позитивний досвід проведення заходу у Харкові.

Також “КиївПрайд” повідомили, що зверталися до Київської міської військової адміністрації із пропозицією погодити варіанти проведення Маршу, але зустріч не відбулась.

“На жаль, станом на сьогодні, такої зустрічі не відбулось. Ми стурбовані тим, що спілкування з міською владою вийшло у публічну площину і набуло емоційного забарвлення”, – прокоментували в громадській організації.

Крім цього, у “КиївПрайд” заперечили інформацію про те, що вони нібито зверталися до Київської міської державної адміністрації із проханням закрити станції метро чи профінансувати захід з міського бюджету.

Раніше стало відомо, що громадська організація “КиївПрайд” запланувала 16 червня вперше з 2021 року провести Марш Рівності. З міркувань безпеки захід хочуть провести у метро. 3 червня Київська міська державна адміністрація повідомила, що не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро та попросила організаторів обрати іншу локацію.

Фото: KyivPride

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Опубліковано: 05 червня 2024
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