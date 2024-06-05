На пляжі “Троєщина” з’явиться артезіанська свердловина

206
Наталія Габрух
share share

На пляжі “Троєщина” у Деснянському районі Києва розпочнуть бурити артезіанську свердловину, щоб забезпечити мешканців якісною питною водою.

Про це повідомляє КП “Плесо”.

Глибина свердловини сягатиме 100 метрів. Проєкт був розроблений у 2021 році, і наразі підприємство приступає до його виконання.

Реалізація передбачає:

  • буріння свердловини;
  • встановлення відповідного обладнання;
  • облаштування території навколо свердловини для зручного доступу відвідувачів.

Фото: КП “Плесо”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 червня 2024
share share
Куди піти у Києві 7-9 червня: Latexfauna, Adam, Кураж та фестиваль від "Київ Прайд" Куди піти у Києві 7-9 червня: Latexfauna, Adam, Кураж та фестиваль від "Київ Прайд" Чому під час відключень світла у Києві не працюють світлофори – пояснюють у КМДА Чому під час відключень світла у Києві не працюють світлофори – пояснюють у КМДА 6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла 6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла На Троєщині встановили парклет на місці незаконної парковки: фото На Троєщині встановили парклет на місці незаконної парковки: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.