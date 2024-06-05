На пляжі “Троєщина” з’явиться артезіанська свердловина

На пляжі “Троєщина” у Деснянському районі Києва розпочнуть бурити артезіанську свердловину, щоб забезпечити мешканців якісною питною водою.

Про це повідомляє КП “Плесо”.

Глибина свердловини сягатиме 100 метрів. Проєкт був розроблений у 2021 році, і наразі підприємство приступає до його виконання.

Реалізація передбачає:

буріння свердловини;

встановлення відповідного обладнання;

облаштування території навколо свердловини для зручного доступу відвідувачів.

Фото: КП “Плесо”