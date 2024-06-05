На пляжі “Троєщина” з’явиться артезіанська свердловина
На пляжі “Троєщина” у Деснянському районі Києва розпочнуть бурити артезіанську свердловину, щоб забезпечити мешканців якісною питною водою.
Про це повідомляє КП “Плесо”.
Глибина свердловини сягатиме 100 метрів. Проєкт був розроблений у 2021 році, і наразі підприємство приступає до його виконання.
Реалізація передбачає:
- буріння свердловини;
- встановлення відповідного обладнання;
- облаштування території навколо свердловини для зручного доступу відвідувачів.
Фото: КП “Плесо”
Опубліковано: 05 червня 2024