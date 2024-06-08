Викрито схему привласнення майна Київміськбуду на понад 282 млн грн

Викрито власника групи товариств і директора одного з товариств, які привласнили майно Київміськбуду на понад 282 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Повідомляється, що фігурантам оголошено підозру в протиправному заволодінні майном ПрАТ ХК Київміськбуд. Також службовцю Держподаткової служби та керівнику управління одного з відділень банку повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, а податківцю ще й у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах.

За даними слідства, власник групи товариств, який організував схему заволодіння нерухомістю ПрАТ ХК Київміськбуд, залучив до оборудки директора одного з товариств, а також службових осіб податкової служби і банківської установи.

“Спочатку, без відома забудовника за підробленими документами власник та директор товариства продали майнові права на об’єкти нерухомості в чергах будівництва, а в подальшому продали ці права підконтрольним особам. Працівники податкової та банку надавали службову інформацію, яка допомогла реалізувати схему заволодіння майном. Таким чином підозрювані заволоділи нерухомістю, що належала ПрАТ на понад 282 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що організатору оборудки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 282,6 млн грн. Вирішується питання щодо запобіжних заходів іншим підозрюваним.

Фото: ДБР, пресслужба Офісу генерального прокурора України