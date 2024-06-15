Київ знову накрила негода: затопило вулиці

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Наталія Габрух
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15 червня Київ знову накрила негода. Опади виявились настільки сильними, що затопило вулиці.

Про це повідомляє КМДА.

"Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди", — йдеться у повідомленні.

Наразі гідрослужби "Київавтодору" усувають підтоплення на кількох вулицях Голосіївського, Дарницького, Деснянського і Дніпровського районів. А також чергують на місцях можливих підтоплень.

Крім цього, внаслідок значних опадів підпором води з р. Либідь підмило проїжджу частину на вулиці Антоновича.

"Через пошкодження асфальтного покриття від вул. Жилянської до вул. Фізкультури перекритий рух транспорту", — зазначають у КМДА.

Також про ситуацію на дорогах у Києві інформують місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі показали, як на вулиці Антоновича після дощу з’явився фонтан.

Також на вулиці Авіаконструктора Антонова затопило дорогу.

Крім цього, підтоплення спостерігаються на вулицях О. Дашкевича, К. Малевича та на Андріївському узвозі.

Фото: Укрінформ

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Опубліковано: 15 червня 2024
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